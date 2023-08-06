Главный бездарь российского кино: зрители считают, что он везде играет одинаково плохо

За считанные годы своей карьеры Александр Петров стал настоящей звездой кино. Его фильмография уже включает в себя более 75 проектов, а рабочий график расписан на много лет вперед.

Такая популярность объясняет наличие у Петрова большого числа поклонников. Однако хейтеров у молодого актера кажется не меньше, а даже существенно больше.

В Сети Петрова критикуют за то, что в каждом проекте он кажется абсолютно одинаковым. Даже в мрачном «Гоголе» в некоторых эпизодах актер вдруг становится очень похожим на своего героя из «Полицейского с Рублевки», а это совсем неуместно.

Кроме того, вопросы возникают и к таланту звезды. В отдельных сценах картин он будто переигрывает, начиная кричать и вести себя слишком экспрессивно.

«Александр Петров везде играет полицейского с Рублевки, даже когда играет Гоголя», «Это актер, играющий самого себя абсолютно в каждом фильме и даже в спектакле», «Будто одного героя, только с разными именами переносят с фильма на фильм», — отмечают пользователи соцсетей.

В любом случае, после того как Александр Петров заключил эксклюзивный рабочий контракт с Федором Бондарчуком, на экранах актера стало значительно меньше. И его хейтеры, наконец, выдохнули.