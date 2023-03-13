Главную «старушку» в СССР оскорбили комплиментом: для этого хватило шести слов

На больших экранах талантливая актриса Татьяна Пельтцер появлялась в образах добрых старушек. Почитатели творчества артистки и подумать не могли, что в реальной жизни она не имела со своими героинями ничего общего.

Характер у знаменитости был не сахар. Многие коллеги признавались, что работа с Татьяной Ивановной становилась сущим кошмаром. Часто причина этого заключалась в том, что Пельтцер не могла справиться со своим волнением, из-за чего срывалась на окружающих.

Вдобавок к этому актриса всегда говорила все, что думала, и не боялась задеть чужие чувства. Например, на одном из собраний труппы знаменитость набросилась на Бориса Новикова с обвинениями в том, что тот слишком часто прикладывается к бутылке. Актер молчать не стал и произнес всего шесть слов, которые стали одновременно и комплиментом, и оскорблением.