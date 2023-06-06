Главной соперницей Орнеллы Мути стала «сестра-близнец»: ее судьба известна не каждому

Орнелла Мути стала всемирно признанной звездой итальянского кинематографа. Однако не все ее почитатели знали, что и сестра красавицы снималась в фильмах.

Клаудия на 5 лет старше своей знаменитой родственницы. Но, несмотря на такую разницу в возрасте, окружающие считали девушек близняшками. Их отличительной особенностью стали небесно-голубые глаза, чувственные губы и нежные черты лица. И все же старшей сестре не удалось даже приблизиться к успеху младшей.

Красавица снималась в фильмах и даже вышла замуж за кинопродюсера. Клаудия стала матерью и решила посвящать больше времени своей семье, поэтому карьера отошла на второй план. Впрочем, итальянка не стала примерной домохозяйкой. Несколько лет назад полиция арестовала ее из-за подозрения в торговле запрещенными веществами. Примечательно, что у женщины довольно часто бывают проблемы с законом, но, похоже, она не собирается останавливаться.