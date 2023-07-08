Главному армянину советского кино посочувствует каждый: вот кого взял в жены (фото)

Фрунзика Мкртчяна всегда считали баловнем судьбы. Главный армянин советского кино не испытывал недостатка во внимании режиссеров и любви поклонников. Наладил актер и личную жизнь, но тут ему, как полагают многие, совсем не повезло.

Больше всего актер настрадался во втором браке. Мкртчян взял в жены актрису Донару Пилосян, которая была младше его на 11 лет. Но вовсе не это омрачило счастье супругов.

Вскоре у пары появились дети, и начались большие проблемы. Артистка перестала интересоваться бытом и уходом за наследниками. Ее волновал лишь один вопрос — не изменяет ли ей благоверный.

Поведение Донары, мягко говоря, было неадекватным. Она то и дело закатывала мужу истерики, била посуду, лезла в драку даже по малейшему поводу. В результате у артистки было обнаружено психологическое заболевание — шизофрения.

Мкртчян не жалел ни сил, ни денег, чтобы вылечить супругу. Но если улучшение в ее состоянии и наступало, то носило временный характер. На фоне переживаний у актера возникла зависимость от горячительных напитков, которая едва не стоила ему жизни и карьеры.

Понимая, что погибает, Фрунзик ушел от Донары, которую врачи закрыли в клинике, заявив, что выпускать ее оттуда попросту опасно. Спустя 10 лет после развода актер встретил другую и женился в третий и последний раз.