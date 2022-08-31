Главного красавца «Секса в большом городе» не узнать: как теперь выглядит возлюбленный Кэрри Брэдшоу

Некоторые из зрителей до сих пор считают, что Эйдан подходил героине куда больше, чем Мистер Биг.

По-настоящему ярких романов у Кэрри Брэдшоу за 7 сезонов «Секса в большом городе» было не так уж и много. Основной сюжетной линией оставались ее отношения с Мистером Бигом, которого журналистка беззаветно любила. Но фанаты сериала до сих пор вспоминают ее роман с Эйданом Шоу. В отличие от Бига, этот герой гораздо бережнее относился к Кэрри и действительно ее ценил.

Исполнитель роли Эйдана, актер Джон Корбетт, мгновенно обзавелся миллионами поклонниц. Они называли его главным красавцем сериала, а за обаятельную улыбку и прищур сравнивали с Ричардом Гиром. В своей дальнейшей кинокарьере актер получал в основном роли второго плана. Исключением стала только картина «Моя большая греческая свадьба» в 2002 году и ее продолжение.

Сейчас Джону 61 год, и возрастные изменения он не скрывает. Но, несмотря на морщины и седые волосы, актер все так же очаровательно улыбается. Он редкий гость на светских премьерах и предпочитает уединенную жизнь со своей возлюбленной. С актрисой и моделью Бо Дерек Корбетт встречался с 2002 года. А в 2021 году на Рождество пара узаконила отношения: они официально поженились и обменялись обручальными кольцами. Детей у них нет.