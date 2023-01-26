Главное не приглядываться: что скрывает Ума Турман под тонной макияжа (фото)

Американской актрисе и главной музе Квентина Тарантино Уме Турман исполнилось 52 года. Звезда фильмов «Убить Билла» сильно изменилась за последнее время, и сегодня в ней не узнать ту лихую «невесту» Беатрикс Киддо.

Турман старательно пытается скрыть от общественности возрастные изменения, но это ей удается далеко не всегда. Отдаленно Ума выглядит хорошо, однако при ближайшем рассмотрении можно увидеть все изъяны ее кожи.

Главная проблема Турман — бесчисленные морщины под глазами, которые превращают актрису в старушку. Также Ума допускает непростительные ошибки в макияже. Она наносит плотный матовый тон на свою кожу, но так морщины становятся еще заметнее. Видимо, визажисты забыли об увлажняющем креме, который смог бы хоть отчасти скрыть несовершенства и дефекты.

По слухам, Турман делала несколько операций. Однако сама актриса отрицает, что обращалась к хирургам. Но в чем нельзя сомневаться, так это в том, что Ума делала уколы красоты, из-за чего ее мимика стала менее подвижной.