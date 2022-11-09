Главная «толстуха» Голливуда превратилась в секс-бомбу: убедитесь сами

Ребел Уилсон начала свою карьеру в 2002 году, снявшись в нескольких комедийных сериалах. Артистка сразу же привлекла внимание продюсеров не только своим комедийным талантом, но и внешностью, ведь страдала от лишнего веса, поэтому ей начали предлагать роли «веселых толстушек». Однако со временем Уилсон решила полностью изменить свою жизнь.

Два года назад Уилсон поняла, что ей пора следить за своим здоровьем. Она начала заниматься спортом и села на диету. В итоге ей удалось сбросить практически половину своего прежнего веса и увидеть на весах заветные 75 килограммов.

Поклонники остались в восторге от преображения кумира. Они осыпают Уилсон комплиментами в социальных сетях и хвалят за старание и трудолюбие. При этом многие отмечают, что артистка стала выглядеть намного привлекательнее, а новый образ подходит ей лучше старого амплуа.