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Киноафиша Статьи Главная «толстуха» Голливуда превратилась в секс-бомбу: убедитесь сами

Главная «толстуха» Голливуда превратилась в секс-бомбу: убедитесь сами

9 ноября 2022 14:00
Главная «толстуха» Голливуда превратилась в секс-бомбу: убедитесь сами

Поклонники не скупятся на комплименты при виде артистки.

Ребел Уилсон начала свою карьеру в 2002 году, снявшись в нескольких комедийных сериалах. Артистка сразу же привлекла внимание продюсеров не только своим комедийным талантом, но и внешностью, ведь страдала от лишнего веса, поэтому ей начали предлагать роли «веселых толстушек». Однако со временем Уилсон решила полностью изменить свою жизнь.

Главная «толстуха» Голливуда превратилась в секс-бомбу: убедитесь сами

Два года назад Уилсон поняла, что ей пора следить за своим здоровьем. Она начала заниматься спортом и села на диету. В итоге ей удалось сбросить практически половину своего прежнего веса и увидеть на весах заветные 75 килограммов.

Поклонники остались в восторге от преображения кумира. Они осыпают Уилсон комплиментами в социальных сетях и хвалят за старание и трудолюбие. При этом многие отмечают, что артистка стала выглядеть намного привлекательнее, а новый образ подходит ей лучше старого амплуа.

«Выглядишь прекрасно, я в восторге от новой тебя», — пишут пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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