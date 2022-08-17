Главная сваха страны не смолчала об уходе Гузеевой на «Голос 60+»: хватило пары слов

Лариса Гузеева взбудоражила поклонников и стала ведущей нового сезона программы «Голос 60+». В популярному шоу она заменит Дмитрия Нагиева, который отправился в творческий отпуск. Многие не оставили без внимания неожиданное назначение, осудив знаменитость. По мнению зрителей, Гузеева не справится с музыкальным проектом. Однако, как уверена Роза Сябитова, у фанатов нет повода для беспокойства.

Как считает телеведущая, ее коллега по передаче «Давай поженимся!» сможет привнести свой собственный характер в «Голос». Она явно будет отличаться от Дмитрия Нагиева, но именно в этом и заключается ее преимущество. По словам Сябитовой, которая разоткровенничалась в беседе с «Газетой.ру», Гузеева — настоящий профессионал своего дела, которая приятно удивит даже фанатов проекта. Поэтому и сама Роза обязательно будет смотреть новый сезон «Голоса».

Также Сябитова призвала не сравнивать Нагиева и Гузееву, потому что это совершенно разные ведущие, так что их работа точно будет отличаться.