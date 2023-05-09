Главная соперница Картин Денев не дожила до 27 лет: о ее красоте слагали легенды

Карьера Катрин Денев могла сложиться совершенно иначе, если бы не трагическая случайность. На пятки популярной актрисе наступала не менее красивая и талантливая родственница.

Франсуаза Дорлеак приходилась Денев родной сестрой. Именно она первой громко заявила о себе в кинематографе, а следом за собой привела на съемочную площадку и Катрин.

О красоте Франсуазы слагали легенды — казалось, что она и камера будто созданы друг для друга. Сестра же выглядела на ее фоне менее выигрышно. Любопытно, что в фильмографии родственниц есть несколько совместных проектов. «Девушки из Рошфора» стал последним из них.

Дорлеак направлялась в аэропорт, чтобы вылететь на премьерный показ этой картины. По пути она не справилась с управлением своего автомобиля и разбилась насмерть. Главной сопернице и любимой сестре Катрин Денев было всего 26 лет.