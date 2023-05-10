Главная сердцеедка СССР: молодежь и не знает, как выглядела эта звезда сериалов в молодости

Ольга Остроумова известна благодаря своим ролям в российских сериалах. Например, многие помнят ее как мать Андрея Жданова из «Не родись красивой».

Свою актерскую карьеру знаменитость начала в 23 года. Многие уже и забыли, какой артистка была в молодости. Между тем она смело претендовала на звание главной сердцеедки Советского Союза.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть фильм «А зори здесь тихие...». В культовой ленте Станислава Ростоцкого Остроумова воплотила одну из пяти девушек-зенитчиц — Женю Комелькову. Затем актриса засветилась еще в ряде ярких проектов и стала большой звездой отечественного кинематографа.

Многие мужчины мечтали оказаться рядом с Остроумовой, правда, шансов у них не было. Знаменитость вышла замуж за Михаила Левитина, с которым прожила больше 20 лет. После развода с режиссером актриса вступила в брак с Валентином Гафтом.