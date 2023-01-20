Главная разлучница Болливуда: гляньте, кого жены отгоняют от звезд индийского кино

Разлучница — неприятное слово, которым нарекают женщину, позарившуюся на чужого мужчину. Такие дамы были и будут во все времена, но есть среди них и те, у кого страсть к женатым перерастает в привычку. Ярким примером можно назвать звезду Болливуда Приянку Чопру.

Актриса давно известна и за пределами Индии. Она появлялась в картинах «Спасатели Малибу» и «Матрица: Воскрешение». О личной жизни актрисы известно многое: на этом фронте у Чопры всегда велись ожесточенные бои.

Громкий роман с женатым мужчиной произошел у Приянки еще в начале нулевых. В период съемок «Противостояния» актриса проводила много времени с коллегой Акшаем Кумаром, и вскоре между ними начались отношения. Жена артиста Твинкл пришла в ярость, узнав об измене мужа. Она запретила Кумару сниматься с Приянкой, но он не послушал жену. Позже вышел фильм «Любовь над облаками», где актеры снова появились вместе. Твинкл не выдержала и устроила разборки с Чопрой. С тех пор Кумар больше не снимался с Приянкой.

Следующей жертвой роковой Чопры стал Шах Рукх Кхан — известный актер Болливуда. Они снимались в картине Don 2 и сразу же поладили. Артисты стали проводить вместе подозрительно много времени, что вызвало гнев жены Кхана. Она тоже запретила мужу видеться с Чопрой. О роковой разлучнице Болливуда рассказал портал Exposing Celebs.