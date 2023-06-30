Главная долгожительница Италии назвала блюдо, благодаря которому дожила до 88 лет: россияне его обожают

Софи Лорен даже в 88 лет остается эффектной красоткой. Фанаты гадают, в чем секрет долголетия, активности и очарования главной звезды итальянского кино. И артистка действительно прибегает к одной маленькой хитрости, чтобы оставаться в потрясающей форме.

Секрет ее оказался до смешного прост. Знаменитость вовсе не пропадает часами в спортзале, не изнуряет себя диетами и даже не состоит в сговоре с дьяволом, которому продала душу за стройную талию и бодрость духа.

«Всему, что вы видите, я обязана спагетти!» — уверяет артистка.

Лорен признается, что обожает это итальянское незатейливое блюдо, которое и в России пользуется большой популярностью.

Актриса любит добавлять к макаронам травы, оливки, нежирные виды сыра и томатный соус. При этом она призывает поклонниц не отказывать себе во вкусной еде, поскольку сексуальна только та женщина, которая чувствует себя превосходно.