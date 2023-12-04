Главная бабушка советского кино умерла запертой в казенном доме: вот почему так вышло

Татьяна Пельтцер, народная артистка СССР, была не только известной актрисой, но и очень талантливой и умной женщиной. Актриса всегда была остра на язык и никогда не давала спуску коллегам. Шутки Пельтцер были жесткими, но вызывали восхищение своей остротой и жизнелюбием. Остроумия и интеллекта ей было не занимать.

Однако мало кто знал, что за этим суровым нравом скрывалась одинокая женщина. Татьяна Пельтцер умерла в специализированной клинике, где провела свои последние дни. Она не помнила даже своего имени, и это было грустным концом для такой выдающейся личности.

Однажды соседи вызвали скорую помощь: несколько часов подряд они слушали крики актрисы. Приехавшие врачи поставили диагноз «мания преследования» и отправили Пельтцер в психиатрическую клинику. Там ее поместили в общую палату для душевнобольных, где ее навещала подруга Ольга Аросева, которая оказалась в ужасе от условий этой клиники.

Руководство театра сделало все возможное, чтобы найти для Пельтцер другую, более подходящую больницу. Ольга Аросева смогла найти бывшую домработницу актрисы, которую она когда-то выгнала. Ее уговорили вернуться и ухаживать за больной Татьяной Ивановной.

В последние дни перед смертью Татьяна Пельтцер не помнила ни своего имени, ни друзей. Ее сознание гасло, и она стала все более отрешенной от окружающего мира. Домработница Елена, которая ухаживала за ней, рассказывала, что накануне смерти Пельтцер вдруг признала ее.

Елена уехала из больницы вечером, а через несколько часов ей позвонили и сказали, что Татьяна Ивановна умерла в одиночестве.