Гигантские плечи и ноги: россияне бьют тревогу из-за внешнего вида дочери Шукшиной

Старшую дочь актрисы Марии Шукшиной зовут Анна. Анне 34 года, она училась на продюсерском факультете ВГИКа. Была замужем за мужчиной по имени Константин, а в 2014 году подарила звездной родительнице внука Вячеслава. Наследница актрисы ведет непубличный образ жизни, однако недавно девушка удивила пользователей Сети своей внешностью.

Судя по профилю Анны, все свободное время она проводит в спортзале – и смогла набрать внушительную мышечную массу. Многие обвинили девушку в отсутствии женственности:

«Аня, остановись, уже скоро будет перебор!», «Разве это красиво у девушек?», «Ужас».

Впрочем, нашлись и те, кто восхищает мощной физической формой звездной наследницы: