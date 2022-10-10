Гибель вызовет оторопь: звезда «Хождений по мукам» стала жертвой «проклятия»

Актриса Руфина Нифонтова никогда не считала себя красивой. Поэтому она очень удивилась, когда режиссер Григорий Рошаль утвердил ее на роль утонченной девушки Кати из аристократического общества в трилогию «Хождение по мукам». После выхода фильма в конце 50-х годов на Нифонтову обрушилась всемирная известность: поклонники присылали ей письма из Франции, Венгрии, Германии, Китая.

Коллеги запомнили ее как довольно правдолюбивую женщину. Руфина не стеснялась резких заявлений, не терпела интриг и всегда в лицо говорила обидчикам то, что о них думала. Уживаться со строптивой актрисой могли далеко не все, и постепенно ролей в театре и кино для ее становилось все меньше. Нифонтова не опускала руки, объездила всю Россию с литературными чтениями, принимала участие в записи радиоспектаклей. В 90-е годы она много времени проводила на даче, присматривая за домом и огородом.

Вот и в роковой день 27 ноября 1994 года она вернулась из поездки за город: замерзшая Руфина решила принять ванну, открыв кран с горячей водой. Внезапно ей стало плохо, она потеряла сознание и упала лицом вперед. Кипяток мгновенно обжег лицо 63-летней актрисы. На похоронах травмы спрятали за плотной вуалью.

Нифонтова могла стать жертвой своеобразного «проклятия», слухи о котором ходили долгое время. При довольно трагичных обстоятельствах скончались и другие студенты, обучавшиеся с Руфиной на одном курсе во ВГИКе — Майя Булгакова, Леонид Пархоменко, Изольда Извицкая и Юрий Белов.