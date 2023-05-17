Гибель Натальи Гундаревой приблизили шарлатаны: она доверила им самое ценное

Популярность Натальи Гундаревой ничуть не снизилась даже после ее смерти. Многие из ролей актрисы стали культовыми и до сих пор вызывают у зрителей восторг.

Гундарева известна по фильмам «Сладкая женщина», «Осенний марафон», «Петербургские тайны» и по другим известным лентам. В реальной жизни Наталья Георгиевна была такой же оптимисткой, как и ее героини. Но судьба не щадила жизнерадостную актрису.

В конце 90-х Гундарева перенесла пластическую операцию. Но эта процедура сильно ударила по здоровью артистки, ведь у нее были проблемы с сосудами. Вскоре у звезды СССР случился инсульт, который привел к коме. Лишь спустя месяц ей удалось восстановиться. Однако через некоторое время Гундарева перенесла второй инсульт.

Чтобы встать на ноги, актриса обратилась к шаманам и знахаркам. С их подачи Наталья Георгиевна пристрастилась к нетрадиционной медицине: «целебные» отвары, молитвы, иглоукалывание. Близкие пытались отговорить ее от сомнительных методов, но тщетно. В итоге все эти процедуры лишь приблизили смерть актрисы. Она доверила свое здоровье шарлатанам, за что поплатилась.

В 2005 году у Гундаревой случился третий инсульт, ставший роковым. На момент смерти актрисе было всего 56 лет.