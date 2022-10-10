Гибель друга и похищение отца: правда о детстве «короля ужасов» вызовет оторопь

Стивен Кинг начал писать еще в юности, а за годы своей карьеры он стал автором боле 60 романов. С его творчеством знакомы даже те, кто не любит читать хорроры, ведь он не только самый плодовитый писатель, но и один из наиболее экранизируемых. К народному званию «король ужасов» Кинг относится спокойно: он часто сталкивался со страхом в своей жизни.

Его родители не надеялись на появление наследника, хоть и боролись с бесплодием. Тем не менее рождение сына не спасло семью: когда Стивену было всего 2 года, отец вышел в магазин и не вернулся. Мать не нашла ничего лучше, как придумать, что мужчину похитили марсиане. Сама же она была уверена, что супруг сбежал к симпатичной официантке, с которой открыто флиртовал в кафе.

Следующим ударом для Кинга-младшего стала гибель друга, произошедшая у него на глазах. Ровесник Стивена попал под колеса поезда. Мальчик был так шокирован несчастным случаем, что не сразу пришел в себя. Постепенно он начал интересоваться фильмами ужасов и книгами-хоррорами, хотя раньше не мог выдержать даже жестокие сцены в детских мультфильмах. Вероятно, это и наложило отпечаток на его будущее творчество.