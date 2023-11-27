Гибель Цоя предсказали задолго до страшного ДТП: от этого видео мурашки по коже

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в Латвии. Его машина оказалась на встречке и врезалась в автобус «Икарус». Певец скончался на месте. Затем выяснили, что «Москвич» Цоя ехал со скоростью более 100 километров в час, на более низкой скорости страшной аварии можно было бы избежать. Тем более что максимально допустимая скорость на роковом участке дороги была ограничена отметкой 90 километров в час.

Смерть популярного музыканта тут же обросла тысячей мистических историй. Преданные поклонники были уверены: Цой знал о грядущей гибели и, возможно, сам ее напророчил. Артист написал целых семь картин, центральным персонажами которых были дорога, авто и сам Цой.

Жутковато, но предчувствия, вылившиеся в картины, стали далеко не единственным, что связывало его с будущей трагедией. Ее предвидел годом ранее Петр Мамонов в программе «Музыкальный ринг».

В шоу участники не только выступали, но и отвечали на вопросы прессы. У Мамонова спросили следующее:

«В фильме “Игла” вы снимались вместе с Витей Цоем и были там, так сказать, противниками. А в музыкальном смысле — насколько альтернативен ваш трагифарсовый стиль тому неоромантическому стилю, который показывает Цой и группа “Кино”?»

Культовый артист дал обескураживающий, пророческий и жуткий ответ: