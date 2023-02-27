Гибель Бодрова разрушила счастье юной красавицы: ахнете, что с ней сейчас (фото)

Актриса Мария Шалаева вряд ли могла представить, что обычная рабочая командировка ее избранника обернется трагедией. Вместе с Даниилом Гуревичем они планировали сыграть свадьбу, и девушка ему всецело доверяла. А когда жених отправился в весьма опасную горную экспедицию в составе съемочной группы Сергея Бодрова, то юная красавица была уверена в рассудительности всех членов команды.

Однако сход ледника и последующую катастрофу было сложно предугадать, поэтому влюбленная пара так и не смогла узаконить свои отношения. Такая ужасная трагедия отразилась на жизни актрисы, и все последующие отношения заканчивались разводом.

Но сейчас главной ценностью Марии стали ее дети. И кажется, что они приносят ей только радость. Молодая мама стала настоящей красавицей с мягким взглядом и нежной улыбкой. Она даже нашла свой собственный стиль и теперь радует поклонников своими модными образами.