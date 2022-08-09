Героиня существовала: найдена самая нелепая выдумка создателей «Великолепного века»

Историческая драма «Великолепный век» стала одним из главных сериалов Турции, завоевав миллионы поклонников по всему миру. В основе истории лежала судьба султана Сулеймана и его любовь к наложнице Роксолане, и, как оказалось, создатели сериала позволили себе пересказать исторические события с весьма грубыми неточностями.

По данным канала «Восточная сказка», сценаристы решили изменить жизнь матери султана Сулеймана. В шоу зрители могли наблюдать за Айше Хафса, однако в реальности ее не существовало. Дело в том, что, как отмечают историки, у отца Сулеймана, султана Селима I, было две главных наложницы, Айша и Хафса. При этом одна из них была дочерью немусульманина, а другая — наследницей крымского хана. И до сих пор доподлинно неизвестно, кто именно из них стал матерью его ребенка.

Продюсеры же предпочли не углубляться настолько сильно в исторические хитросплетения. В итоге поклонники в угоду простоте сюжета получили героиню Айше Хафса-султан в исполнении Небахат Чехре, которая радовала зрителей придворными интригами и коварностью.