Гены всегда берут свое: только взгляните на сына Ошпаренного из «Бумера» (фото)

Андрей Мерзликин прославился после выхода нашумевшей криминальной драмы «Бумер». Он сыграл бандита по прозвищу Ошпаренный — его герой вызвал шквал зрительских эмоций.

Мерзликин уже давно отошел от амплуа криминального парня. Со времен «Бумера» круто изменилась и его личная жизнь. В годы лихой молодости у Андрея было множество романов, которые ничем не заканчивались. В ЗАГС актер не торопился, но лишь до тех пор, пока не встретил психолога Анну Осокину.

Их роман развивался стремительно, и вскоре Мерзликин понял, что нашел ту единственную. Анна и Андрей неразлучны уже 17 лет и воспитывают четверых детей. Недавно супруга актера поделилась снимком со старшим наследником Федором. Юноша поразительно похож на своего отца: те же глаза, те же губы, тот же нос. Нет сомнений, что через несколько лет он будет точной копией Ошпаренного.

После «Бумера» Мерзликин стал востребованным актером. На его счету роли в картинах «Брестская крепость», «Жмурки», «Обитаемый остров». Сегодня 50-летний актер продолжает активно сниматься в кино.