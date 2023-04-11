Гены сыграли злую шутку: только взгляните, каким вырос сын красавицы Джулианны Мур (фото)

Рыжая красавица Джулианна Мур всегда выгодно отличалась от коллег своей роскошной шевелюрой. Эту особенность актриса передала сыну Калебу Фрюндлиху, который унаследовал от матери уникальный цвет волос.

Публика пристально наблюдала за наследником голливудской звезды с его ранних лет. Он рос очаровательным рыжим мальчиком, однако с годами его внешность резко изменилась. 25-летний Калеб сильно возмужал и утратил свою миловидность. У сына Мур вытянутое лицо, длинный нос и рыжая борода как у пирата.

Поклонники актрисы отметили, что бледность кожи и медный цвет волос идут Джулианне, а вот ее сыну — нет. Впрочем, не все согласны с этим мнением. Кто-то считает, что Калеб из несуразного подростка в очках превратился в горячего красавца с роскошной бородой.

Мур родила сына в браке с Бартом Фрюндлихом. Актриса старше своего избранника на девять лет. Также у супругов есть дочь Лив, которой 21 год. Сегодня счастливое семейство проживает в Нью-Йорке.