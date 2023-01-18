Гены сыграли злую шутку с внучкой Грейс Келли: но ее все равно признали красавицей (фото)

Внучку актрисы и княгини Монако Грейс Келли Шарлотту Казираги нередко сравнивают с именитой бабушкой. Многие отмечают, что она обладает такой же идеальной фигурой, как и ее прославленная родственница. Однако Шарлотта не унаследовала ни одной черты лица Грейс Келли, но это даже пошло на пользу.

36-летняя Казираги является матерью двоих детей, а сейчас она беременна третьим ребенком. Несмотря на это, ей удается сохранить превосходную форму. Также она носит неофициальный титул одной из самых стильных женщин в мире.

Секретом красоты Шарлотта называет разнообразное и здоровое питание и умеренность в еде. Кроме того, с четырех лет Казираги занимается верховой ездой, что позволяет ей сохранять себя в форме. Что касается гардероба, то Шарлотта придерживается стиля унисекс. Также в ее коллекции есть несколько вещей именитой бабушки.

Несмотря на родство с иконой женственности Грейс Келли, Казираги не обладает правильными и изящными чертами. Но сегодня грубоватые и мужеподобные женские лица в тренде, поэтому Шарлотта считается эталонной красавицей.