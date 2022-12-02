Гены пальцем не сотрешь: дочка Дина из «Сверхъестественного» восхитила народ

Широкая популярность к Дженсену Эклсу пришла после его роли в сериале «Сверхъестественное». Он сыграл старшего брата Дина Винчестера, который вместе с Сэмом занимается истреблением нечисти — вампиров, оборотней или демонов. Мистический сериал обрел такую большую фан-базу, что продержался на экранах 15 сезонов и закончился лишь в 2020 году.

Но поклонницы тщетно мечтали о Дженсене, ведь, когда он приступил к работе над сериалом, его сердце уже было несвободно. В 2004 году на съемках фильма «Десятидюймовый герой» он познакомился с актрисой Дэннил Харрис. Они начали встречаться, а через 5 лет объявили о помолвке. Сейчас у пары трое детей: дочка и двойняшки — мальчик и девочка. Старшей наследнице актера Джастис Джей в этом году исполнилось 9 лет. Фолловеры Эклса в соцсетях восхищены тем, как сильно девочка похожа на отца.