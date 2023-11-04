Гены пальцем не раздавишь: какими выросли дети Валуева от миниатюрной жены

Семейная жизнь и быт в доме Николая Валуева вызывают у поклонников интерес не меньший, а даже больший, нежели его спортивные и общественные достижения. Однако зря фанаты и хейтеры ищут подвох и грязное белье. В святая святых у Валуева царит полнейшая идиллия.

С первой и единственной супругой боец познакомился аж в 1998 году, с тех пор никуда ее от себя не отпускал. Валуев в интервью журналистам признавался: конфликты с Галиной у них, конечно, бывают, куда без этого, но справиться помогают многолетняя любовь и трепет, которые до сих пор царят в семье. У них, кстати, уже есть трое детей, но Валуевы не собираются останавливаться на достигнутом.

Старший сын Григорий телосложением и данными пошел в отца, но не стал связывать жизнь со спортом: бокс оставил как хобби и увлечение. Парень хочет быть ученым, а не бойцом.

Ира и Сергей пока не знают, пойдут по стопам папы или выберут свой путь. Однако лучшие качества, в том числе внешние, наследники уже взяли у родителей. Счастливое семейство редко радует поклонников совместными фото в соцсетях, но, когда это случается, фанаты с удовольствием разглядывают каждый миллиметр.