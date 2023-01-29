Генетический сбой: вот как выглядит дочь одной из самых красивых актрис СССР

У суперзвезды советского кино, самой красивой актрисы СССР, кумира 70-х-80-х Натальи Белохвостиковой единственная родная дочь, но как далеко упало яблоко от яблони.

Наталья Наумова начала кинокарьеру в возрасте меньше одного года. Она снялась в эпизоде картины своего отца, кинорежиссера Владимира Наумова, «Легенда о Тиле». В три года появилась в «Тегеране-43».

Дочь Белохвостиковой окончила ВГИК и занимается как актерской, так и режиссерской деятельностью. Но до славы матери ей далеко: крупные планы в кино и на фото выдают категорическую непохожесть Натальи на свою знаменитую маму — звезду фильмов «У озера», «Красное и Черное» и «Тегеран-43»: более вытянутое лицо, близко посаженные глаза и не самая голливудская улыбка. Впрочем, Наталье не самые выигрышные внешние данные не мешают ни в кинокарьере, ни в личной жизни: актриса давно замужем за коллегой по цеху Александром Фарбером.

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