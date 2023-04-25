Генетическая лотерея проиграна: внучка Брижит Бардо стареет не по дням, а по часам (фото)

В 50-е и 60-е годы Брижит Бардо была мировым секс-символом. Эффектная французская актриса конкурировала с самой Мэрилин Монро, и многие спорили, кто же из этих блондинок «самая-самая».

Увы, потомки Бардо не унаследовали ее роскошную внешность. Единственный сын кинозвезды Николя обладает посредственными данными, которые он передал своей дочери Анн Шаррье. Внучка экранной Бабетты совершенно не похожа на прославленную бабушку. У Анн темные волосы, карие глаза и непримечательные черты лица. Поклонники Брижит отмечают, что Шаррье в свои 49 лет выглядит старше своего возраста. По их словам, ей далеко до великой Бардо.

Легенда французского кино никогда не хотела обзаводиться потомством. Но в браке с Жаком Шаррье она все-таки родила мальчика, правда, никогда не занималась его воспитанием. После развода с супругом Николя остался с отцом. По сей день между 88-летней Брижит и ее сыном натянутые отношения, как и с внучкой Анн. А ведь бабушка могла бы гордиться ее достижениями, потому что Шаррье стала известной актрисой.