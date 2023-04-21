«Гена Букин» с молодой женой выглядит словно дедушка с внучкой: посудите сами (фото)
Супругам предрекают скорый развод.
Виктор Логинов вряд ли сможет избавиться от ассоциаций с Геной Букиным, которого сыграл в сериале «Счастливы вместе». Этот проект сделал его знаменитым на всю страну. У артиста появилась масса поклонниц, но рассчитывать им не на что.
Звезда экрана три года назад связал себя узами брака с Марией Гуськовой. В какой-то степени это было смелое решение: возлюбленная 48-летнего артиста младше его на 24 года. Пара не скрывает, что в начале супружеской жизни они часто скандалили.
Спустя год после свадьбы супруги объявили о том, что разводятся. Правда, впоследствии страсти поутихли, и новая ячейка общества не распалась. Гуськова часто публикует в своих социальных сетях совместные с мужем фото. Правда, коллеги по цеху выглядят не как муж и жена, а как дедушка с внучкой. Актер обзавелся густой бородой, из-за чего теперь выглядит гораздо старше своих лет.
Между тем есть те, кто уверены, что из-за большой разницы в возрасте этот брак обречен.
«Пока да, у них любовь. До поры, до времени. В 30 лет она посмотрит назад и подумает — а зачем это мне? Как обычно актрисы находят себе ровесников», — предрекает один из интернет-пользователей под постом Гуськовой.