Где-то грустит Том Круз: посмотрите, как преобразилась его бывшая жена (фото)

Пара Тома Круза и Кэти Холмс до сих пор является популярной среди их поклонников и папарацци. Совсем недавно в Сеть залили фотографию, где Кэти идет в безобразном виде. У нее растрепанная прическа, помятая футболка, на лице нет ни капли макияжа. Поклонники не оценили ее внешний вид и стали говорить о том, что развод не пошел ей на пользу.

Однако ситуация изменилась со временем. 12 апреля в Сети опубликовали фото актрисы в Нью-Йорке, где она выглядит просто потрясающе. На ней шикарный серый свитер, золотистые брюки, аккуратные каблуки и дорогая сумочка.

Волосы собраны в небрежный пучок, а на лице немного макияжа.

Поклонники отметили, что по сравнению с предыдущими фото здесь она выглядит потрясающе. Напрашивается вопрос о том, что неудачная уловка папарацци задела Кэти Холмс или все же девушка самостоятельно приняла решение выйти в свет в новом амплуа.