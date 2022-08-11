Гайдай всех обманул: хитрость «Бриллиантовой руки», которую заметили немногие

Авантюрная комедия «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая мгновенно стала народным хитом и разошлась на цитаты. Особенно советские зрители запомнили выражение «Дитям — мороженое, бабе — цветы!», однако далеко не все знают, какая история скрывалась за этим эпизодом.

По сценарию после знаменитого выражения герою Андрея Миронова в лицо прилетает эскимо, что веселит уже далеко не одно поколение зрителей. Только вот на самом деле Гайдаем использовался творог, а не мороженое. Дело в том, что кисломолочный продукт намного эффектнее прилипал к лицу артиста и не так быстро таял, и только так постановщик смог добиться необходимого результата.

При этом, как пишет портал Life.ru , даже такие ухищрения не помогли режиссеру поставить сцену с первого дубля. Как оказалось, Гайдаю пришлось кидаться в Миронова едой целых восемь раз, пока он не снял кадр так, как считал нужным.