Гайдай пошел на сделку с преступником ради одной вещи в «Операции „Ы“»

В фильмах СССР не так часто можно было увидеть главных героинь в купальниках. Режиссеры опасались включать в ленты сцены с обнаженным телом, рискуя подвергнуть работу запрету цензоров. Некоторые постановщики все же решались на такие эпизоды, предварительно выбрав для актрис лишь закрытые купальники. Леонид Гайдай же любил экстравагантность, поэтому в своих комедиях мог облачить героинь и в раздельные модели.

Например, Наталья Селезнева из «Операции „Ы“ и других приключений Шурика» щеголяла по комнате в модном красном купальнике с ремешком. Гайдай хотел, чтобы актриса была в кадре похожа на зарубежную звезду Брижит Бардо, поэтому озадачил костюмеров поисками подходящего наряда.

Нужный купальник никак не находился, и тогда постановщик вынужден был обратиться к спекулянтам. Он мог лишиться не только работы, но и свободы: в то время торговцы зарубежной одеждой считались преступниками, а сотрудничество с ними, мягко говоря, не поощрялось. Но все обошлось: по заказу Гайдая из Франции был привезен купальник, в котором и предстала перед зрителями Селезнева.