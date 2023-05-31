Гайдай, не стесняясь, воровал чужие идеи для своих кинохитов: вы этого точно не замечали

Леонида Гайдая все знают как великого режиссера, гениального создателя комедий и просто потрясающего творца. Однако мало кто знает, что многие идеи для своих киношедевров Гайдай попросту «присвоил», правда с благой целью. Использование чужих сцен в своих фильмах не имело корыстных мотивов. Таким образом режиссер делал тайные отсылки к фильмам коллег-конкурентов, которые ценил и любил.

Например, культовая сцена в «Операции „Ы“», где студент пытается списать экзамен при помощи наушника, не была придумана Гайдаем, а была заимствована из фильма «Грешный ангел». Именно этой ленте режиссер передавал привет своей сценой из «Шурика».

Момент в «Кавказской пленнице», когда Бывалый выдает залихватский твист и учит давить окурки, — это отсылка к фильму «Иностранка». Лента была показана за пару лет до «Пленницы», особого успеха не снискала, но понравилась Гайдаю. Профессор из «Иностранки» аналогичным образом давит мусор и так же, как и Бывалый, учит отплясывать твист.

Сцена, где Горбунков едет в такси в «Бриллиантовой руке», тоже «плагиат». Режиссер сотворил комичную пародию на момент из кинофильма «Государственный преступник», где аналогичная сцена была драматической, а не смешной и забавной, как у Гайдая. Об этом пишет автор Дзен-канала «В деталях. О кино ».