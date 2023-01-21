Гай Ричи сообщил о родстве с Россией: на родине его не понимают

Гай Ричи выступил с откровенным признанием, которое стало шоком для многих его преданных поклонников. К этому режиссера подтолкнули съемки нового фильма «Операция „Фортуна“».

Кинорежиссер и его команда для работы над проектом отправились в Турцию. Именно там на знаменитость снизошло любопытное озарение.

В частности, Ричи с удивлением обнаружил, что, например, англичанам до его детища нет никакого дела, а вот россияне, напротив, ждут премьеру и интересуются его творчеством. В результате создатель «Большого куша» и «Джентльменов» пришел к выводу о том, что в России «как-то особенно любят его фильмы».

«У меня появилось твердое убеждение в том, что российские зрители будто настроены на мою частоту», — заявил Ричи. И пока режиссер рассуждает о некоем духовном родстве с Россией, на родине его понимают далеко не все.