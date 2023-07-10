Гавр Гордеев в прошлом: в седом бизнесмене звезду Comedy Club не узнать

Комик Гавриил Гордеев начал выступать в команде КВН «Парма» в далеком 2000 году. Спустя три года он перешел в команду «Друзья» и продолжил играть до 2006 года, пока не понял, что вырос из этого формата.

КВН Гордеев считает большой школой для себя, но до определенного этапа. Так в 2006 году юморист попал на шоу Comedy Club и начал выступать под именем Гавр.

За шесть лет работы на проекте Гордеев прославился на всю страну. Но после ухода из «Камеди» о нем почти ничего не слышно — артист появился только в нескольких комедиях и озвучил пару мультфильмов.

Гавриил решил применить свои таланты в новой области и занялся бизнесом. Сегодня он известен как ресторатор, также проводит тренинги по развитию творческого мышления и тайм-менеджменту. Гордеев владеет клубом «Правила» в родной Перми.

В солидном седом бизнесмене с трудом можно узнать рыжеволосого «Гавра», который искрометно шутил со сцены. Мужчина сильно постарел, но сохранил главное — бодрость духа и чувство юмора.