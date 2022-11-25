«Гарри Поттера» смотрел каждый: спорим, вставную челюсть Гермионы вы не заметили

Актеры на съемочной площадке идут на многие жертвы во имя искусства. Зачастую приходится несладко даже совсем юным артистам. Так, Эмме Уотсон ради сходства с книжной Гермионой пришлось изменить свою внешность.

В одной из сцен первой части «Гарри Поттера» актрисе пришлось использовать вставную челюсть. Дело в том, что в книге Джоан Роулинг у Гермионы были выпирающие передние зубы. Чтобы придать Эмме характерную особенность, актрисе велели носить бутафорскую челюсть. Однако после такого вмешательства Уотсон не могла нормально произносить свои реплики, поэтому от затеи пришлось отказаться. Режиссер обошелся единственной сценой у поезда, но заметить вставную челюсть Гермионы в этом эпизоде почти невозможно.

На съемках культовой саги о мальчике-волшебнике мучилась не только Эмма. Так, Мэттью Льюис, исполнивший роль Долгопупса, в некоторых частях тоже носил искусственные зубы. Они придавали образу не только большее сходство с прототипом, но и комический эффект. В финальных картинах франшизы Льюис снимался уже в своем естественном виде.

Стоит сказать, что многие актерские жертвы были оправданны, ведь фильмы о Гарри Поттере навсегда останутся в сердцах миллионов зрителей.