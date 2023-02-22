Гарику Харламову предрекли печальное будущее: все дело в новой возлюбленной

Гарик Харламов недолго страдал после скандального развода с Кристиной Асмус. Уже около двух лет комик встречается с актрисой Катериной Ковальчук, хоть и старается не афишировать эти отношения. А совсем недавно этой паре предрекли незавидное будущее.

Если их роман перерастет в нечто более серьезное, то Ковальчук переедет к возлюбленному в его дом на Рублевке. Дело омрачается тем, что в этой же многоэтажке на разных этажах живут Кристина Асмус и мать Гарика Харламова. Кроме того, Катерина поразительно похожа на экс-супругу юмориста, и это придает ситуации еще больше пикантности и накала. Выдержит ли Ковальчук такое напряжение и что вообще выйдет из этого семейного винегрета, покажет лишь время.

Совсем недавно пару засняли на дне рождения Ковальчук. Гарик танцевал со своей пассией, постоянно с ней обнимался и посвящал ей лирические песни. Оба выглядели счастливыми и по уши влюбленными. Предположение, что Ковальчук и Харламов скоро будут жить вместе, высказали авторы ТГ-канала «НеМалахов ».