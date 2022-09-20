«Гараж» Рязанова на 6 лет запретили в Иваново: абсурднее причины не выдумать

Сатирическая трагикомедия Эльдара Рязанова «Гараж» вышла на экраны в 1979 году. Несмотря на довольно яркие образы чиновников, детей высокопоставленных сотрудников и карьеристов, цензоры практически не переделывали картину. Правок было немного, поэтому удивился даже сам режиссер. Однако это не помешало запретить показ ленты в некоторых регионах.

Лишь спустя год после премьеры из писем поклонников режиссер узнал, что «Гараж» не показывали в Астрахани. А позже на невозможность посмотреть новую работу любимого постановщика Рязанову пожаловались и студенты текстильного института Ивановской области. И если ситуация с Астраханью так и осталась для режиссера загадкой, то пролить свет на причину запрета фильма в Иваново помогла Лия Ахеджакова. И повод оказался просто абсурдным.

Когда поехала в область на гастроли, актриса выяснила, что герой Вячеслава Невинного в «Гараже» был сильно похож на руководителя региона. Осталось неясным, сам чиновник запретил фильм к показу или так постарались его подчиненные.

«Этого было достаточно для запрета картины в Ивановской области», — отмечал Рязанов в своей книге «Неподведенные итоги».

Жители Иваново увидели фильм лишь спустя 6 лет после его премьеры. К тому времени политик пошел на повышение и перевелся в Москву.