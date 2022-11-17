Гарантированно влюбится каждая: как выглядит голливудское страшилище без грима

Глядя на главных экранных злодеев из фантастических фильмов довольно трудно представить себе их милашками. Но все меняется, если вспомнить о том, что ради перевоплощения в своих героев актеры вынуждены гримироваться.

Джозеф Гордон-Левитт засветился в приключенческом боевике «Бросок кобры» в образе Командира Кобры. Один только вид этого персонажа приводит зрителей в ужас. Между тем оказалось, что в реальной жизни звезда экрана не голливудское страшилище, а красавчик, в которого гарантированно влюбится каждая.

Стройный улыбчивый кареглазый брюнет не имеет ничего общего с тем монстром, в шкуре которого ему довелось оказаться. В любом случае поклонниц артиста ждет горькое разочарование. Сердце знаменитости уже не свободно. Еще в 2014 году Гордон-Левитт женился на Таше МакКоли, вместе с которой воспитывает двоих сыновей.