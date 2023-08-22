Галя из «Иронии судьбы» так изменилась, что в новых фильмах ее мало кто узнает (фото)

Хотя она появляется в очень популярных картинах.

Ольга Науменко, которая сыграла невесту Жени Лукашина Галю в самой главной новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», продолжает служить в театре и сниматься в кино. Не каждый зритель узнает в 73-летней актрисе несостоявшуюся супругу московского врача.

Так, например, одна из последних работ артистки — это героиня Тамара Петровна в мистической комедии «СуперИвановы». О сотрудничестве с ней изданию VOICE рассказал исполнитель главной роли Михаил Полицеймако. По его словам, Ольга Науменко — потрясающая актриса и профессионал высочайшего класса.

Как отметил артист, она все еще в великолепной форме. В частности, безропотно выдерживала длительные смены, которые порой длились по 12 часов. Кроме того, с известной всем экранной Галей было крайне интересно находиться вместе на съемочной площадке. По рассказам Михаила Полицеймако, было много веселья и импровизации.