Галустян раскрыл правду о пьянстве среди юмористов: вы точно удивитесь

Михаил Галустян остается одним из самых популярных комиков страны. Поклонникам по-прежнему интересны многие факты из его жизни.

Недавно 43-летняя звезда скетч-шоу «Наша Russia» рассказал о культуре употребления спиртных напитков среди юмористов. Михаил признался, что никогда не отказывал себе в алкоголе. При этом прославленный юморист отметил, что не может пить без повода. Это обязательно должно быть застолье с гостями и тостами — эту культуру Галустян впитал с юности.

Но не все так безоблачно в его «отношениях» со спиртным. Артист отметил, что теперь кутить ночами напролет ему мешает здоровье.

«Я мог до пяти часов гулять, к девяти ехать на смену. Сейчас это не сработает», — посетовал Михаил.

Однако, несмотря на немолодой возраст и предупреждения Минздрава, Галустян не готов радикально отказаться от горячительных напитков. Как-то он бросал пагубное пристрастие, но эти попытки ни к чему не привели.

Поклонники творчества Михаила сделали неутешительный вывод, что пьянство — неотъемлемая часть жизни юмористов.