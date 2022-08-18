Галкину придется подвинуться: скандальный артист выступил с обращением к Пугачевой

Гоген Солнцев шокировал пользователей Сети, представив композицию, посвященную Алле Пугачевой. Таким образом артист намерен вернуть Примадонну обратно на родину.

По словам шоумена, после отъезда певицы из России он каждый день скучает по ней. За практически полгода тоска Солнцева стала настолько сильной, что он решил с помощью творчества привлечь внимание артистки. Он записал свою часть композиции «Аллусик, ты мой пупсик», в которой выразил все свои переживания, и уже отправил ее Пугачевой в социальных сетях.

Шоумен не скрывает, что, по его мнению, артистка обязательно отреагирует на такое творчество и запишет на студии свои куплеты, чтобы поддержать Гогена. В итоге же, как признался Солнцев порталу Prozvezd.info , композиция обязательно станет хитом и по популярности обгонит песню Пугачевой и Галкина «Будь или не будь».