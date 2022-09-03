Галкин остался в одиночестве: Пугачева сдержала слово, данное россиянам

Алла Пугачева сделала то, чего многие от нее так долго ждали. Артистка сдержала обещание, которое ранее дала своим преданным поклонникам.

Примадонна отечественной эстрады, которая весной вместе с мужем Максимом Галкиным покинула Россию, уверяла публику в том, что непременно вернется обратно. Исполнительница ссылалась на то, что осенью ее детям от юмориста, близнецам Лизе и Гарри, нужно будет идти в школу.

И вот Пугачева вернулась домой и проводила сына и дочь на торжественную линейку. Звездные наследники отправились в третий класс. В интервью корреспондентам портала Super певица призналась, что волнуется, наблюдая за тем, как растут Лиза и Гарри.

Между тем Максим Галкин остался в одиночестве. Судя по всему, оскандалившийся юморист решил навсегда обосноваться за границей. По крайней мере, о своем возвращении в Россию он пока не говорит.