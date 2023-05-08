Гальцев показал редкое фото мамы: россияне в восхищении

С самых первых минут жизни Юрия Гальцева окружающие понимали, что мальчика ждёт большой успех. Всего через час после того, как он родился, Советский Союз впервые отправил в космос человека. Именно поэтому будущий юморист был назван в честь Гагарина. В молодости артист даже мечтал стать космонавтом, но судьба распорядилась иначе.

В студенческие годы он играл в агиттеатре, и с тех пор Гальцев регулярно участвует в комедийных телепередачах и снимается в кино. Его личная жизнь такая же насыщенная, а в последние годы все чаще появляются слухи о том, что у него есть молодая любовница.

Однако самой главной женщиной в судьбе Юрия Николаевича по-прежнему остается его мама. Недавно он поделился с подписчиками редким и очень трогательным снимком, на котором изображена Раиса Григорьевна. Она держит собаку и мило улыбается сыну. Пользователи не смогли пройти мимо и восхитились тем, как хорошо выглядит пенсионерка.