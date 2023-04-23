Гальцев много лет живет на две семьи, а жена и не против: молодая любовница крайне хороша (фото)

Со своей второй женой Ириной Ракшиной Юрий Гальцев познакомился еще в студенческие годы. Связали себя узами брака влюбленные в 1986 году, а спустя несколько лет на свет появилась их общая дочь Мария. При этом, как оказалось, одной семьи прославленному юмористу было мало.

Так, несколько лет назад Гальцев начал встречаться с артисткой Марией Насыровой, которая младше на 30 лет. Тайная возлюбленная служит в театре, который возглавляет Гальцев, и воспитывает их общего сына Глеба.

Артист старается не раскрывать неожиданные подробности своей личной жизни, но его официальная супруга прекрасно знает о второй семье. Ирина, как пишет «Комсомольская правда », не против сложившейся ситуации и не считает, что в их браке есть проблемы.

«У нас все в порядке. Нет, муж не ушел из семьи», — признавалась однажды супруга Гальцева.

Поклонники же старательно пытаются найти снимки Насыровой, которая блистает преимущественно на сцене. И, как уверены фанаты, возлюбленная звезды «Аншлага» отличается красотой и эффектной внешностью.