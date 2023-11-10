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Гафт при жизни сказал правду, на которую обиделась вся семья Ахеджаковой: люди с ним согласны

10 ноября 2023 14:00
Гафт при жизни сказал правду, на которую обиделась вся семья Ахеджаковой: люди с ним согласны

Осталась в стороне от скандала лишь сама актриса.

Лия Ахеджакова и Валентин Гафт подружились, едва познакомившись. Правда, и ссорились они крепко. Могли не общаться целый год из-за сущего пустяка. Поводом для одной из ссор послужила эпиграмма, которую Гафт посвятил подруге. Но на этот раз обиделась не актриса, а ее мать. Оно и немудрено, ведь двустишие оказалось крайне едким:

«Везде играет одинаково

Актриса Лия Ахеджакова».

Родительница артистки пришла в бешенство. Она тут же потребовала у Гафта изменить оскорбляющие ее дочь строки. И он пошел на попятную. Эпиграмма стала звучать гораздо более мягко:

«Везде играет одинаково

Актриса Лия Ахеджакова.

Великолепно в самом деле

Она играет на пределе!»

Актер и коллега оказался прав в обоих вариантах. Но после появления второго многие поклонники отметили, что первый был совершенно точно про Ахеджакову. Актриса действительно великолепно играла. В ней были яркость и харизма. Но, к сожалению, во многом она стала заложницей жанра комедии. И выйти из образа так и не смогла.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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