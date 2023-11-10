Гафт при жизни сказал правду, на которую обиделась вся семья Ахеджаковой: люди с ним согласны
Осталась в стороне от скандала лишь сама актриса.
Лия Ахеджакова и Валентин Гафт подружились, едва познакомившись. Правда, и ссорились они крепко. Могли не общаться целый год из-за сущего пустяка. Поводом для одной из ссор послужила эпиграмма, которую Гафт посвятил подруге. Но на этот раз обиделась не актриса, а ее мать. Оно и немудрено, ведь двустишие оказалось крайне едким:
«Везде играет одинаково
Актриса Лия Ахеджакова».
Родительница артистки пришла в бешенство. Она тут же потребовала у Гафта изменить оскорбляющие ее дочь строки. И он пошел на попятную. Эпиграмма стала звучать гораздо более мягко:
«Везде играет одинаково
Актриса Лия Ахеджакова.
Великолепно в самом деле
Она играет на пределе!»
Актер и коллега оказался прав в обоих вариантах. Но после появления второго многие поклонники отметили, что первый был совершенно точно про Ахеджакову. Актриса действительно великолепно играла. В ней были яркость и харизма. Но, к сожалению, во многом она стала заложницей жанра комедии. И выйти из образа так и не смогла.