Гадина, прямо как Орлова: эта советская актриса изводила всех несносным характером

Известные дивы кинематографа нередко отличаются довольно неуживчивым нравом. Это доказывает пример Любови Орловой, за которой закрепилась репутация настоящей стервы. Если в кадре блондинка представала оптимистичной красавицей и хохотушкой, то коллеги запомнили ее как обладательницу взрывного характера и невероятного высокомерия. За ней даже закрепилось прозвище Великая Гадина.

Как выяснилось, похожее отношение у некоторых артистов было и к другой советской звезде. Федор Дунаевский припомнил совместную работу с несравненной Инной Чуриковой на съемках фильма «Курьер». Актер был шокирован заносчивостью коллеги, заявив, что «она строила из себя Грету Гарбо».

По словам Дунаевского, Чурикова могла задать ему какой-то вопрос и, даже не дождавшись ответа, уйти. Свой снобизм она и не пыталась скрыть.