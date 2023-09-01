Фроловцева не скрыла, как на самом деле умирал Клюев: знали и молчали все Воронины

Последней киноработой Бориса Клюева стала роль Николая Петровича в сериале «Воронины». Его экранная супруга Анна Фроловцева рассказала о последних месяцах жизни актера.

«Воронины» принесли Клюеву сумасшедшую популярность, о которой он раньше и не мечтал. Цитаты его персонажа стали афоризмами, а самого артиста поклонники были готовы носить на руках. Однако ни один из почитателей таланта актера и не догадывался, как тяжело ему приходится.

Еще в 2018 году Борису Владимировичу поставили диагноз «рак легких». Несмотря на тяжелый недуг, Клюев продолжал работать и выкладывался наравне с коллегами.

В общей сложности было отснято 552 серии, которые уложились в 24 сезона. Создатели «Ворониных» не делали никаких поблажек артисту, хотя знали, что он плохо себя чувствует. Актеры тоже видели, как он сгорает — в этом призналась сама Фроловцева.

Не исключено, что именно такой насыщенный график и полная самоотдача на работе сгубили любимого многими артиста.