Фриске с Началовой не дотянули: Кушанашвили раскрыл глаза на смерть Шатунова

Отар Кушанашвили прокомментировал смерть Юры Шатунова. Мнением журналист поделился в собственном YouTube-шоу «Каково? ».

Прославленный музыкант ушел из жизни 23 июня, что стало большой неожиданностью и для его многочисленных поклонников, и для близких. Прощание с Шатуновым проходило на Троекуровском кладбище, где, как отмечали СМИ, собралось несколько тысяч фанатов, а все помещение оказалось заполнено белыми розами, ставшими символом трагедии. Как уверен Кушанашвили, смерть музыканта оказала на людей больший эффект, чем кончина других артистов, например, Жанны Фриске или Юлии Началовой.

«Почему смерть именно этого парня так потрясла страну?» — рассуждает журналист.

Как предположил телеведущий, главная причина настолько большой любви поклонников заключается в доброте самого Шатунова. Якобы у него было «доброе сердце», что для фанатов оказалось важнее вокальных данных.