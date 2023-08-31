Фрейндлих и Светличная у разбитого корыта: эту советскую актрису признали лучшей

Советские актрисы покорили своим талантом и красотой не только соотечественников, но и иностранных любителей кино. Во всем мире они получали профессиональные награды и нередко оказывались на обложках заграничных журналов. Но лишь одной артистке удалось получить звание лучшей и обойти своих коллег.

Так, Татьяна Доронина несколько раз признавалась главной актрисой страны по мнению читателей журнала «Советский экран». Зрители хвалили ее за красоту и харизму, а больше всего комплиментами осыпали ее фильмы.

Особенно публика выделяла ленты «Еще раз про любовь», «Старшая сестра» и «Три тополя на Плющихе». Последняя даже получила специальный приз на кинофестивале в Мар-дель-Плата и приз Всесоюзного кинофестиваля в Минске. А композиция «Нежность», написанная Александрой Пахмутовой, стала всесоюзным хитом на долгие годы.

И до сих пор зрители не скупятся на похвалу в адрес звезды экрана. Как отмечают фанаты, Доронина в каждом своем фильме поражает чувственной игрой и естественностью, которой могут позавидовать ее коллеги.