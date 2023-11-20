Фрейндлих — единственная, кому не дали награду за «Служебный роман»: причина вызывает гнев

Лирическая комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман» вышла на экраны в 1978 году и мгновенно стала лидером проката. Зрители по несколько раз ходили в кинотеатры, чтобы вновь посмотреть на отношения Людмилы Прокофьевны и Новосельцева.

Фильм получил признание критиков, а также собрал целый ряд наград. Государственные премии РСФСР были вручены не только за режиссуру и сценарий, но и даже за операторскую работу.

Кроме того, чиновники решили поощрить исполнителей центральных ролей. Персональных Госпремий были удостоены Андрей Мягков, Лия Ахеджакова и Олег Басилашвили. Удивительно, но в списке награжденных так и не появилась главная звезда картины Алиса Фрейндлих.

Как выяснилось, на это была определенная причина. Согласно правилам вручения, награда достается человеку лишь один раз. Фрейндлих к моменту выхода «Служебного романа» уже имела Госпремию. Ее она получила за роли в таких спектаклях, как «Малыш и Карлсон» и «Ковалева из провинции».